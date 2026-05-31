元巨人監督で、オーナー付特別顧問の原辰徳氏（６７）が総監督を務める野球教室「サンリオベースボールアカデミー」が３１日、横浜スタジアムで行われ、長女への暴行容疑で逮捕された阿部慎之助前監督（４７）が辞任した古巣の巨人について言及した。記者から現場の選手へのコメントを求められ「その辺は難しい言葉ではあるけど、一番はジャイアンツを応援してくれているファンがたくさんいる。変わらず応援してくれるファンが