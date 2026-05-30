リーベル・プレートは29日、アルゼンチン代表DFニコラス・オタメンディを獲得したことを発表した。契約期間は2026年7月1日から2027年12月31日までとなる。現在38歳のオタメンディは、ベレス・サルスフィエルドの下部組織出身で2008年にトップチームデビューを飾った。その後、ポルトやバレンシアなどを経て、2015年夏にマンチェスター・シティへ完全移籍で加入。イングランドの地では、2度のプレミアリーグ制覇など合計8つのタ