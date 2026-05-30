38歳DFオタメンディ、リーベル・プレート加入が決定！ ベンフィカ退団で16年ぶりの母国復帰
リーベル・プレートは29日、アルゼンチン代表DFニコラス・オタメンディを獲得したことを発表した。契約期間は2026年7月1日から2027年12月31日までとなる。
現在38歳のオタメンディは、ベレス・サルスフィエルドの下部組織出身で2008年にトップチームデビューを飾った。その後、ポルトやバレンシアなどを経て、2015年夏にマンチェスター・シティへ完全移籍で加入。イングランドの地では、2度のプレミアリーグ制覇など合計8つのタイトルを獲得に貢献した。
2020年にベンフィカに加入すると、6シーズンにわたり活躍。契約満了に伴い、今シーズン限りでの退団が決まっていたなか、新天地はリーベル・プレートに決定した。
なお、2009年にアルゼンチン代表デビューを飾ったオタメンディは、ここまで通算130試合に出場。FIFAワールドカップ2026に臨むアルゼンチン代表メンバーにも選出されており、自身4度目のW杯に挑戦する。
現在38歳のオタメンディは、ベレス・サルスフィエルドの下部組織出身で2008年にトップチームデビューを飾った。その後、ポルトやバレンシアなどを経て、2015年夏にマンチェスター・シティへ完全移籍で加入。イングランドの地では、2度のプレミアリーグ制覇など合計8つのタイトルを獲得に貢献した。
なお、2009年にアルゼンチン代表デビューを飾ったオタメンディは、ここまで通算130試合に出場。FIFAワールドカップ2026に臨むアルゼンチン代表メンバーにも選出されており、自身4度目のW杯に挑戦する。