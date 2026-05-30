５月30日、J２・J３百年構想リーグのプレーオフラウンド第１戦の12試合が各地で開催された。EAST-A首位のベガルタ仙台は、EAST-B１位のヴァンフォーレ甲府と対戦。菅田真啓がネットを揺らし、１−０で先勝した。WEST-A１位のカターレ富山とWEST-B首位のテゲバジャーロ宮崎の一戦は、１−０で決着。古川真人のゴールで富山が勝利した。 SC相模原は、槙野智章監督が率いる藤枝MYFCを４−３で下した。栃木シティはジュビ