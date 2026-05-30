北中米ワールドカップに臨む日本代表は５月31日、大会前最後の壮行試合となるアイスランド戦を戦う。その前日会見で、森保一監督は、アイスランド戦限定で招集され、カタールW杯以来の代表入りを果たした吉田麻也の起用法に言及。「スタメンで考えています。前半の10分くらいプレーしてもらって、彼を送り出したい」と語った。前日練習の後、取材に応じた吉田は「監督さんも言ってたと思うんですけど、引退ではなく、一つの