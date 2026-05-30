「お前しかいないだろ」自身２度目のワールドカップに“背番号７”で臨む田中碧は、負傷で選外の三笘薫からそう言葉をかけられたという。2026年５月30日、アイスランド戦の前日練習後、囲み取材に応じた田中は“背番号７”について「別に僕から言う必要はそんなにないかなと思います」と言いつつ、次のように思いを述べてくれた。 「彼の分までと言うつもりもないですし。そもそも怪我をする苦しみは選手として理解できま