東京ヴェルディは５月30日、J１百年構想リーグのプレーオフ第１戦で、ガンバ大阪と敵地で対戦。１−１で引き分けた。42分に先制を許すも、47分に平川怜のパスを受けた福田湧矢が、ペナルティエリア手前から右足を一閃。相手GKのファンブルもあり、そのままゴールに吸い込まれた。かつて所属したG大阪相手にゴールを決めた福田。試合後のフラッシュインタビューで、ゴールシーンを「ラッキーだった」と振り返った。 セ