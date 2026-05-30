先日、６月に開幕する北中米ワールドカップに臨むイングランド代表のメンバーが発表された。現在のイングランドには、世界屈指の才能を持つ選手たちが揃っている。そのため選考は極めて難しく、トーマス・トゥヘル監督は“贅沢な悩み”を抱えていたと言えるだろう。それでもドイツ人指揮官は情に流されることなく、極めて冷静な判断を下した。実績や知名度に左右されず、たとえ名高い選手であっても、本来の力を発揮できてい