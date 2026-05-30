クリスタル・パレスの鎌田大地が、カンファレンスリーグのトロフィーを持ち上げた。５月27日にドイツのライプチヒで行なわれたファイナル。ラージョ・バジェカーノ（スペイン）と相まみえた一戦で、鎌田は３−４−２−１のセントラルMFとして先発した。攻守に奮闘しながら90分を戦い抜き、クラブ史上初となる欧州カップ戦タイトル獲得に貢献した。試合後、鎌田は満面の笑顔を見せた。セレモニーでは仲間たちと一緒に飛び跳ね