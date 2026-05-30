ドラマ「スクール☆ウォーズ泣き虫先生の７年戦争」のモデルにもなった京都・伏見工高（現京都工学院高）ラグビー部元監督の山口良治さんが２９日、８３歳で亡くなった。訃報（ふほう）を受け、３０日には同作出演者らから追悼コメントが相次いだ。８０年代にラグビーブームを巻き起こした同作（ＴＢＳ系で８４〜８５年放送）は、主演の山下真司が山口さんをモデルにした熱血高校教師・滝沢賢治を演じ、部員役を松村雄基、宮