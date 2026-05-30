FC町田ゼルビアは５月30日、J１百年構想リーグのプレーオフラウンド第１戦で名古屋グランパスと敵地で対戦した。６分に中村帆高のゴールで幸先よく先制したが、10分に失点。それでも78分にエリキが勝ち越し点を奪い、このまま試合終了かと思われた90＋２分、相手MF高嶺朋樹のエリア外からの強烈なミドルシュートで被弾し、２−２で引き分けた。 試合後のフラッシュインタビューで、黒田剛監督は「後半も決して悪い入り