敵地でドローに持ち込まれた町田。黒田監督は終了間際のゴラッソ被弾にお手上げ「さすがにあのシュートはちょっと強烈でした」【PO第１戦】

敵地でドローに持ち込まれた町田。黒田監督は終了間際のゴラッソ被弾にお手上げ「さすがにあのシュートはちょっと強烈でした」【PO第１戦】