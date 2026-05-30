敵地でドローに持ち込まれた町田。黒田監督は終了間際のゴラッソ被弾にお手上げ「さすがにあのシュートはちょっと強烈でした」【PO第１戦】
FC町田ゼルビアは５月30日、J１百年構想リーグのプレーオフラウンド第１戦で名古屋グランパスと敵地で対戦した。
６分に中村帆高のゴールで幸先よく先制したが、10分に失点。それでも78分にエリキが勝ち越し点を奪い、このまま試合終了かと思われた90＋２分、相手MF高嶺朋樹のエリア外からの強烈なミドルシュートで被弾し、２−２で引き分けた。
試合後のフラッシュインタビューで、黒田剛監督は「後半も決して悪い入りでは無かったですし、勝ち越せたところまでは良かったですが、25メートルくらいですか。さすがにあのシュートはちょっと強烈でした」と振り返った。
試合中のクロスへの対応などは「しっかりと良くできていたと思います」と手応えを示した。しかし勝ち越し後、同点に追いつかれた時間が早すぎた点については「もう少し強固に行けたのではないかという反省は残ります」と悔しさを滲ませた。
第２戦はホームで名古屋を迎え撃つ。指揮官は「次必ず勝利できるように、もう一回、ラスト１試合しっかりとホームで戦いたい」と語った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】町田指揮官もお手上げ。名古屋MF高嶺の超絶ゴラッソ
６分に中村帆高のゴールで幸先よく先制したが、10分に失点。それでも78分にエリキが勝ち越し点を奪い、このまま試合終了かと思われた90＋２分、相手MF高嶺朋樹のエリア外からの強烈なミドルシュートで被弾し、２−２で引き分けた。
試合後のフラッシュインタビューで、黒田剛監督は「後半も決して悪い入りでは無かったですし、勝ち越せたところまでは良かったですが、25メートルくらいですか。さすがにあのシュートはちょっと強烈でした」と振り返った。
第２戦はホームで名古屋を迎え撃つ。指揮官は「次必ず勝利できるように、もう一回、ラスト１試合しっかりとホームで戦いたい」と語った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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