2026年５月30日、日本代表の森保一監督がアイスランド戦の前日会見で遠藤航と吉田麻也のスタメン起用を明言。“新旧主将”が同時にピッチに立つことで、ゲームキャプテンは誰になるのか。その点が注目された。森保監督の答は「遠藤」だった。「麻也にキャプテンマークを巻いてもらって、試合中にそれを航に渡すシナリオも考えましたが、ワールドカップへの準備の試合ですし、麻也は引退するとも言っていないので。そういう