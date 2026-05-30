「どうしようかなと」ゲームキャプテンは遠藤航か吉田麻也か？ 新旧主将が同時スタメンのアイスランド戦、森保監督の答は…【日本代表】
2026年５月30日、日本代表の森保一監督がアイスランド戦の前日会見で遠藤航と吉田麻也のスタメン起用を明言。“新旧主将”が同時にピッチに立つことで、ゲームキャプテンは誰になるのか。その点が注目された。
森保監督の答は「遠藤」だった。
「麻也にキャプテンマークを巻いてもらって、試合中にそれを航に渡すシナリオも考えましたが、ワールドカップへの準備の試合ですし、麻也は引退するとも言っていないので。そういうことはしなくてもいいのかなと思います」
その後、森保監督は「ただ」と言葉を継いだ。
「試合当日、変わっていたら申し訳ありません（笑）。もうぐるぐる回っているので、どうしようかなと」
試合当日の“お楽しみ”ということだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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森保監督の答は「遠藤」だった。
「麻也にキャプテンマークを巻いてもらって、試合中にそれを航に渡すシナリオも考えましたが、ワールドカップへの準備の試合ですし、麻也は引退するとも言っていないので。そういうことはしなくてもいいのかなと思います」
その後、森保監督は「ただ」と言葉を継いだ。
「試合当日、変わっていたら申し訳ありません（笑）。もうぐるぐる回っているので、どうしようかなと」
試合当日の“お楽しみ”ということだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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