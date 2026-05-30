度肝を抜くスーパーゴールだ。J１百年構想リーグのプレーオフラウンド第１戦で、名古屋グランパスはホームでFC町田ゼルビアと対戦。２−２で引き分けた。90分を過ぎて１−２のビハインド。アディショナルタイム２分にチームを救う同点弾を決めたのは、高嶺朋樹だ。ゴールまでかなり距離がある場所でキープすると、相手のプレッシャーがほぼないなかで、自慢の左足を迷いなく振り抜く。強烈な一撃をゴール右に突き刺した。