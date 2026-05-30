「札幌でたくさん見たやつ！」グランパス28歳MFの“理不尽”ゴラッソに反響続々「年間ベストゴールきた」「かっこよすぎ」
度肝を抜くスーパーゴールだ。
J１百年構想リーグのプレーオフラウンド第１戦で、名古屋グランパスはホームでFC町田ゼルビアと対戦。２−２で引き分けた。
90分を過ぎて１−２のビハインド。アディショナルタイム２分にチームを救う同点弾を決めたのは、高嶺朋樹だ。
ゴールまでかなり距離がある場所でキープすると、相手のプレッシャーがほぼないなかで、自慢の左足を迷いなく振り抜く。強烈な一撃をゴール右に突き刺した。
試合を配信した『DAZN』の公式Ｘが「これぞまさにゴラッソ！」と綴り、得点シーンを公開。以下のような称賛の声があがった。
「鳥肌立った!!」
「エグイ！キャノン砲！」
「ようやく見れた!! 高嶺キャノン」
「札幌でたくさん見たやつ！」
「札幌サポは皆知ってます 高嶺は決めるんです！」
「かっこよすぎ」
「なんでこの距離から入るねん!!」
「理不尽がすべてを解決する」
「年間ベストゴールきたねこれ」
「百年構想リーグ通じてベストゴールだろ」
「思わずうぉー！って思ってしまった」
試合後のフラッシュインタビューで、28歳MFは「あんなに上手く入るとは思わなかった」とコメント。本人も驚きのゴールだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】決めるんです！ 高嶺はこの距離でも決めるんです！ 度肝を抜く超スーパーロングシュート！
J１百年構想リーグのプレーオフラウンド第１戦で、名古屋グランパスはホームでFC町田ゼルビアと対戦。２−２で引き分けた。
90分を過ぎて１−２のビハインド。アディショナルタイム２分にチームを救う同点弾を決めたのは、高嶺朋樹だ。
ゴールまでかなり距離がある場所でキープすると、相手のプレッシャーがほぼないなかで、自慢の左足を迷いなく振り抜く。強烈な一撃をゴール右に突き刺した。
「鳥肌立った!!」
「エグイ！キャノン砲！」
「ようやく見れた!! 高嶺キャノン」
「札幌でたくさん見たやつ！」
「札幌サポは皆知ってます 高嶺は決めるんです！」
「かっこよすぎ」
「なんでこの距離から入るねん!!」
「理不尽がすべてを解決する」
「年間ベストゴールきたねこれ」
「百年構想リーグ通じてベストゴールだろ」
「思わずうぉー！って思ってしまった」
試合後のフラッシュインタビューで、28歳MFは「あんなに上手く入るとは思わなかった」とコメント。本人も驚きのゴールだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】決めるんです！ 高嶺はこの距離でも決めるんです！ 度肝を抜く超スーパーロングシュート！