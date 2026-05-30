土壇場でドローに持ち込んだ。名古屋グランパスは５月30日、J１百年構想リーグのプレーオフラウンド第１戦で、FC町田ゼルビアとパロマ瑞穂スタジアムで対戦した。ホームチームは６分に先制点を献上し、10分に森島司のお膳立てによる木村勇大のゴールで追いつく。78分に勝ち越し点を奪われ、苦しい状況に追い込まれたが、90＋２分に高嶺朋樹が強烈な超ロングシュートを突き刺す。試合はそのまま２−２でタイムアップした。