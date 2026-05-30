ホームで町田に２−２ドロー。劇的同点弾の名古屋MF高嶺朋樹は手応え「次のゲームに繋がるゴールだった」【PO第１戦】

ホームで町田に２−２ドロー。劇的同点弾の名古屋MF高嶺朋樹は手応え「次のゲームに繋がるゴールだった」【PO第１戦】