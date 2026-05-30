ホームで町田に２−２ドロー。劇的同点弾の名古屋MF高嶺朋樹は手応え「次のゲームに繋がるゴールだった」【PO第１戦】
土壇場でドローに持ち込んだ。
名古屋グランパスは５月30日、J１百年構想リーグのプレーオフラウンド第１戦で、FC町田ゼルビアとパロマ瑞穂スタジアムで対戦した。
ホームチームは６分に先制点を献上し、10分に森島司のお膳立てによる木村勇大のゴールで追いつく。78分に勝ち越し点を奪われ、苦しい状況に追い込まれたが、90＋２分に高嶺朋樹が強烈な超ロングシュートを突き刺す。試合はそのまま２−２でタイムアップした。
試合後のフラッシュインタビューで、高嶺は自身のゴールを次のように振り返る。
「自分の得意な位置だったし、終盤の負けている状態で相手のプレッシャーも弱まっていた。まさか、あんなに上手く入るとは思わなかった。最悪、コーナーを取れれば良いと思っていたので、上手く入ってくれて良かった」
今季から名古屋でプレーする28歳MFにとっては、これが移籍後初ゴール。「同点に追いつくゴールを決められたのは、自分自身の自信になる。次のゲームに繋がるゴールだったと思う」と手応えを口にする。
６月６日に行なわれる第２戦は、町田のホームに乗り込む。高嶺は「（第１戦は）引き分けの状態で終わったので、０−０の気持ちで、新たな気持ちで試合に臨みたい。次、勝って、サポーターと喜びを分かち合いたい」と意気込んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】衝撃のゴラッソ！ 名古屋MF高嶺の超絶ミドル！
名古屋グランパスは５月30日、J１百年構想リーグのプレーオフラウンド第１戦で、FC町田ゼルビアとパロマ瑞穂スタジアムで対戦した。
ホームチームは６分に先制点を献上し、10分に森島司のお膳立てによる木村勇大のゴールで追いつく。78分に勝ち越し点を奪われ、苦しい状況に追い込まれたが、90＋２分に高嶺朋樹が強烈な超ロングシュートを突き刺す。試合はそのまま２−２でタイムアップした。
試合後のフラッシュインタビューで、高嶺は自身のゴールを次のように振り返る。
今季から名古屋でプレーする28歳MFにとっては、これが移籍後初ゴール。「同点に追いつくゴールを決められたのは、自分自身の自信になる。次のゲームに繋がるゴールだったと思う」と手応えを口にする。
６月６日に行なわれる第２戦は、町田のホームに乗り込む。高嶺は「（第１戦は）引き分けの状態で終わったので、０−０の気持ちで、新たな気持ちで試合に臨みたい。次、勝って、サポーターと喜びを分かち合いたい」と意気込んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】衝撃のゴラッソ！ 名古屋MF高嶺の超絶ミドル！