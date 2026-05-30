「女子プロレス・スターダム」（３０日、神戸サンボーホール）２６日の後楽園ホール大会のリング上に突如現れ、古巣スターダムへの電撃復帰を表明した林下詩美（２７）が神戸大会の第１試合に登場。復帰初戦となる鉄アキラ（２６）とのシングルマッチを勝利で飾った。詩美は今月２３日を最後に、エースとして活躍したマリーゴールドを退団。２６日のスターダム後楽園ホール大会で上谷沙弥がフワちゃんにフォール勝ちし、リン