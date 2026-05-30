「女子プロレス・スターダム」（３０日、神戸サンボーホール）

２６日の後楽園ホール大会のリング上に突如現れ、古巣スターダムへの電撃復帰を表明した林下詩美（２７）が神戸大会の第１試合に登場。復帰初戦となる鉄アキラ（２６）とのシングルマッチを勝利で飾った。

詩美は今月２３日を最後に、エースとして活躍したマリーゴールドを退団。２６日のスターダム後楽園ホール大会で上谷沙弥がフワちゃんにフォール勝ちし、リング上でマイクを握ったところで突然テーマ曲が流れ、会場に現れた。騒然となる中、リングに上がると「自分はまたこのスターダムでプロレスがしたいと思ってます。よろしくお願いします」と頭を下げて出戻り入団を直訴していた。

２４年３月に退団表明して、約２年ぶりの古巣リング。青コーナーから姿を現すと「詩美、お帰り」の声が会場の方々から飛んだ。名前を記した応援ボードなども掲げられる中、ファンに温かく迎え入れられた。ゴングが鳴ると、対戦を志願してきたデビュー２年目の鉄に対し、貫禄十分に応じる。エルボー連打を堂々と受け、ラリアートからコウモリ吊り落としを繰り出して会場を沸かせると、最後は９分４１秒、ジャーマンスープレックスホールドで３カウント。元ワールド王者の帰還を注視したファンの歓声を浴びた。

四方に深々と頭を下げてリングを降りると、「試合前まではアキラとシングルマッチができたら、立派なプロレスラーにデビューしてくれてうれしいという喜びの気持ちで終わるかと思ったんですけど。アキラが自分の想像よりももっともっとすごくて、もっともっとかっこ良くて、勝ってうれしいはずなのに、悔しいですね。でも、後輩にこう思わせてもらえるのも、プロレスラーとしては幸せなことなのかな」と古巣リングと相手への思いを語った。３１日の京都大会（ＫＢＳホール）では浜辺纏と組んで、羽南、飯田沙耶組とのタッグマッチに臨む。「同じ柔道出身の纏ちゃんと組んで明日もすごく楽しみ。めっちゃ頑張りますけど、それと同時に楽しみたい時間でもあります。林下詩美、めちゃくちゃ頑張ります」とさらなる躍動を誓った。