歌舞伎町で未明の摘発5月24日の午前3時半頃、新宿区・歌舞伎町の違法パチスロ店『パックマン』が摘発され、店長ら3人が常習賭博の疑いで逮捕された。店はホストクラブや飲食店などが入居する雑居ビル内にあり、看板ではバーと偽っていた。カメラ付きのインターフォンで客を選別。鍵のついた鉄製の扉を二重で設置するなど、当局の手入れを警戒していた。警視庁によると1年間で1万人以上の客が来店し、約3億3000万円もの売り上げがあ