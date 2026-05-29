2026年5月28日、中国メディア・大河報は、2025年における日本車メーカーの世界累計販売台数が25年ぶりに首位から転落し、代わって中国車メーカーが世界1位になったと伝えた。記事は、26年3月期の決算ではトヨタの純利益が約2割減少し、ホンダが1957年の上場以来初となる通期赤字に陥ったと紹介。日産も2期連続で合計1兆2000億円の巨額赤字を計上するなど、日本の自動車大手3社が軒並み失速したと伝えた。そして、失速の要因として