お笑いトリオ「ダチョウ倶楽部」の公式Instagramがオフショットを公開。霜降り明星の粗品との3ショットを披露し、彼からメンバーへ贈られたプレゼントを明かすと、ファンから反響が寄せられた。【写真】ダチョウ倶楽部に粗品の3ショット公式Instagramが公開したのは25日に都内で行われたイベント「ダチョウ倶楽部40周年感謝祭」のオフショット。写真には、イベントにゲスト出演し、ダチョウ倶楽部メンバーとトリオ漫才も披露し