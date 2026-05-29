ダチョウ倶楽部“3人”に粗品が贈ったプレゼントに反響「粋な事する」「流石」
お笑いトリオ「ダチョウ倶楽部」の公式Instagramがオフショットを公開。霜降り明星の粗品との3ショットを披露し、彼からメンバーへ贈られたプレゼントを明かすと、ファンから反響が寄せられた。
【写真】ダチョウ倶楽部に粗品の3ショット
公式Instagramが公開したのは25日に都内で行われたイベント「ダチョウ倶楽部40周年感謝祭」のオフショット。写真には、イベントにゲスト出演し、ダチョウ倶楽部メンバーとトリオ漫才も披露した粗品が写っている。
公式アカウントは、粗品から肥後と寺門にプレゼントが贈呈されたことを感謝を示し「リーダーにはハット ジモンさんにはサングラス そして、3人に素敵な蝶ネクタイ ありがとうございます！」とつづっている。写真の肥後はハット、寺門はサングラスをつけており、どちらもGIORGIO ARMANI製とのこと。
この投稿にファンからは「粗品！サイコーだな！」「出演も含め粋な事するよなあ」「粗品さん、流石ですねぇ」などの声が集まっている。
引用：「ダチョウ倶楽部」公式Instagram（@dachoclub_official）
【写真】ダチョウ倶楽部に粗品の3ショット
公式Instagramが公開したのは25日に都内で行われたイベント「ダチョウ倶楽部40周年感謝祭」のオフショット。写真には、イベントにゲスト出演し、ダチョウ倶楽部メンバーとトリオ漫才も披露した粗品が写っている。
この投稿にファンからは「粗品！サイコーだな！」「出演も含め粋な事するよなあ」「粗品さん、流石ですねぇ」などの声が集まっている。
引用：「ダチョウ倶楽部」公式Instagram（@dachoclub_official）