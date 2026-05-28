キューブ型の「Dice Cube J」と、タワー型の「Cubit J」 タクトシュトックは、6月1日から韓国TAKTブランドの取り扱いを開始。スピーカーの上や、近くの床に設置することで、ドライバーユニットが持つ本来のパフォーマンスを発揮させるという「Sound Radiation Adjuster(放射特性調整器)」を発売する。第1弾製品は、キューブ型の「Dice Cube J」(ペア11万円)、タワー型の「Cubi