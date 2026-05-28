■約1万カットの中から厳選した全160ページで構成俳優・沢尻エリカの約20年ぶりとなる写真集『沢尻エリカ写真集『DAY OFF』』が、5月28日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」のジャンル別「写真集」において、週間売上0.3万部で自身初の1位を獲得した。【中面カット】自然体の美しさをみせた沢尻エリカ2007年発売の写真集『ERIKA』以来、約20年ぶりとなる本作は、沢尻自身が完全セルフプロデュース。約1万カットの中から