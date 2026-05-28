沢尻エリカ、約20年ぶり「写真集」自身初1位「30代最後に私の“今”そして“素”を刻んだ一冊」【オリコンランキング】
■約1万カットの中から厳選した全160ページで構成
俳優・沢尻エリカの約20年ぶりとなる写真集『沢尻エリカ写真集『DAY OFF』』が、5月28日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」のジャンル別「写真集」において、週間売上0.3万部で自身初の1位を獲得した。
【中面カット】自然体の美しさをみせた沢尻エリカ
2007年発売の写真集『ERIKA』以来、約20年ぶりとなる本作は、沢尻自身が完全セルフプロデュース。約1万カットの中から厳選した全160ページで構成され、衣装はすべて本人の私物を使用し、それに合わせた撮影場所も自らセレクトした。メイクも自身で行い、すっぴん姿も披露するなど、飾らない素顔と自然体の魅力が詰まった一冊となっている。
沢尻は刊行にあたり「約20年ぶり、30代最後に私の“今”そして“素”を刻んだ一冊。これまで支えてくれた皆様に、心から感謝を込めて。」と公式コメントを寄せている。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2026年6月1日付：集計期間：2026年5月18日〜24日＞
俳優・沢尻エリカの約20年ぶりとなる写真集『沢尻エリカ写真集『DAY OFF』』が、5月28日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」のジャンル別「写真集」において、週間売上0.3万部で自身初の1位を獲得した。
【中面カット】自然体の美しさをみせた沢尻エリカ
2007年発売の写真集『ERIKA』以来、約20年ぶりとなる本作は、沢尻自身が完全セルフプロデュース。約1万カットの中から厳選した全160ページで構成され、衣装はすべて本人の私物を使用し、それに合わせた撮影場所も自らセレクトした。メイクも自身で行い、すっぴん姿も披露するなど、飾らない素顔と自然体の魅力が詰まった一冊となっている。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2026年6月1日付：集計期間：2026年5月18日〜24日＞