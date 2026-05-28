BRAVIA Theatre Sub 9(SA-SW9) ソニーは、ブラビアやサウンドバー、ホームシアターシステムに追加することで音質向上できるオプションスピーカー3機種を6月13日より発売する。ラインアップと価格は下記の通り。 サブウーファー ・BRAVIA Theatre Sub 9(SA-SW9)11万円前後6月13日発売 ・BRAVIA Theatre Sub 8(SA-SW8)6.6万円前後同上 リアスピーカ