「Soundcore AeroFit 2 Pro」(ディープブルー) アンカー・ジャパンは、Soundcoreブランドより、オープンイヤータイプとインナーイヤータイプを切り替えられる耳掛け式の完全ワイヤレスイヤフォン「Soundcore AeroFit 2 Pro」を、5月27日に発売した。価格は26,990円。カラーはミッドナイトブラック、パールホワイト、ディープブルー、ライトパープルだ