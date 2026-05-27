「Soundcore AeroFit 2 Pro」(ディープブルー)

アンカー・ジャパンは、Soundcoreブランドより、オープンイヤータイプとインナーイヤータイプを切り替えられる耳掛け式の完全ワイヤレスイヤフォン「Soundcore AeroFit 2 Pro」を、5月27日に発売した。価格は26,990円。カラーはミッドナイトブラック、パールホワイト、ディープブルー、ライトパープルだが、ライトパープルのみ6月下旬発売予定。

イヤーフックの角度を切り替えることで装着タイプを切り替えられ、ウォーキングや通勤中など、周囲の音を“ながら聴き”したい場合はオープンイヤータイプ、音楽や動画に集中したい場合はインナーイヤータイプと、場面に応じてタイプを使い分けできる。

「オープンイヤーながらクオリティの高い音質が特徴」とし、LCP振動板を使った11.8mm径ダイナミックドライバーを搭載。迫力ある低音とクリアな高音を両立したとする。

指向性音響技術も採用し、オープンイヤータイプでは「オフィスや電車内で音漏れの心配なく使用可能」という。インナーイヤータイプでは、装着状態を判別してノイズを低減し、騒音のある環境でも、周囲の音に遮られることなく音楽を楽しめる。

Bluetooth 6.1準拠で、コーデックはSBC、AAC、LDACをサポートする。

カラーバリエーションは4色。なお、ライトパープルのみ6月下旬発売

装着性にもこだわり、イヤーフックの形状により、ランニングなどの運動時もズレにくく、安定した装着感を実現。IP55の防塵・防水仕様。

バッテリー駆動時間はイヤフォン単体で最大7時間、ケース併用最大34時間。通話時に使えるAIノイズリダクション機能も備えている。