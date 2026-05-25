23日(現地時間)に行われたラ・リーガ最終節ビルバオ戦は、ダニ・カルバハルにとってレアル・マドリードでのラストマッチとなった。カルバハルは、約13年にわたる在籍期間の中で公式戦451試合に出場し、27個ものタイトルを獲得。間違いなくクラブ史に名を残すレジェンドであり、試合後に行われた退団セレモニーではチームメイトに見守られながらサポーターに向けて涙ながらに別れの挨拶をした。しかし、そうしたカルバハルの感動的