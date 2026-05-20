■こうちeyeでは高知で暮らす外国人にスポットをあて多文化共生について考えています。■「高知の中の世界＝ワールドイン高知」。5月20日はルームシェアで生活を共にする男子留学生を取材しました。高知市桜井町にあるアパートでは、高知市の専門学校龍馬学園で学んでいる3人の男子留学生が暮らしています。ミャンマー出身で国際ビジネス学科で学ぶターリンテットさん（23歳）、インドネシア出身で