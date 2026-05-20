犬の目が潤んでいる理由 1.目を守るために涙が分泌されるから 犬の目が潤んでいるのは、目を守るために涙が分泌されるからです。 涙が分泌されることによって、目の表面が守られているのですが、涙は単なる水分というわけではなく、目の健康を守るための役割を担うものです。 たとえば、目を乾燥から守る、目の表面に付着したゴミやホコリを洗い流す、細菌の繁殖を防ぐなどの役割があります。 光の具合や加減