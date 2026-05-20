EarFun Clip 2 Amazonはタイムセールを開始。EarFunのイヤフォン・ヘッドフォンもセール対象となっており、20日に編集部が確認したところ、「EarFun Air Pro 4+」は通常13,990円のところ10,988円に、イヤカフ型「EarFun Clip 2」は9,990円から7,990円になっている。 さらにメーカーよりAV Watch読者限定の6% OFF上乗せクーポン「EARMHDEAW」も用意されており、これを適用するとさらに低価格