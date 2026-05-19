左から「Ray-Ban Meta」と「Oakley Meta」 MetaとEssilorLuxottica(エシロールルックスオティカ)は、AIスマートグラスの「Ray-Ban Meta」と「Oakley Meta」を5月21日より日本で発売する。直営チャネルに基づく参考価格は「Ray-Ban Meta(Gen 2)」が73,700円～89,100円、「Ray-Ban Meta Optics(Gen 2)」が82,500円(度付きレンズ別売)、「Oakley Meta HSTN」が77,220円～92,620円、「Oakley Meta Vanguard