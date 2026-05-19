左から「Ray-Ban Meta」と「Oakley Meta」

MetaとEssilorLuxottica(エシロールルックスオティカ)は、AIスマートグラスの「Ray-Ban Meta」と「Oakley Meta」を5月21日より日本で発売する。直営チャネルに基づく参考価格は「Ray-Ban Meta(Gen 2)」が73,700円～89,100円、「Ray-Ban Meta Optics(Gen 2)」が82,500円(度付きレンズ別売)、「Oakley Meta HSTN」が77,220円～92,620円、「Oakley Meta Vanguard」が96,580円。

販路は、レイバンおよびオークリーの直営店、公式オンラインストア、全国の正規取扱店、Meta.com、Metaの認定小売店(6月4日よりオンライン先行)にて販売開始予定。

Ray-Ban Meta

Ray-Ban Meta

Ray-Ban Meta (Gen 2)は、1,200万画素の超広角カメラを、レンズ横のフレーム部に内蔵。高解像度の写真撮影や3K Ultra HDの動画撮影が可能。最大8時間駆動するバッテリーも搭載する。

ツルの部分に、オープンイヤースピーカーを搭載。音楽再生や通話に利用できるほか、声でMeta AIに呼びかけることで、ユーザーが見ているものに対して「これはなに？」と質問したり、「このフルーツを使ったレシピを考えて」、「この植物はなに？」などと問いかけ、その回答をスピーカーで聞くことが可能。

これは何？と問いかけると、「ターンテーブルです」と教えてくれ、このフルーツを使ったレシピを聞くと、「美味しそうなリンゴやブドウですね、フルーツポンチやスムージーはいかがでしょう？」などと提案してくれる

「Hey Meta、写真を撮って」と話しかけて撮影することもできる。さらに、例えば英語で書かれた書籍を見ながら、「何が書いてあるの？」と問いかけ、それを日本語で要約してもらう事も可能。

「Hey Meta、写真を撮って」と話しかけて、紅茶の写真を撮影してもらい、それをスマホに転送したところ

本体向かって右側にカメラレンズが埋め込まれている。左側にはLEDインジケーターを搭載し、撮影中は、この部分が光り、撮影していることを周囲に伝える

洋書を見ながら「何が書いてあるの？」と問いかけ、それを日本語で要約してもらう事も可能

Meta日本法人 Facebook Japan代表取締役の味澤将宏氏によれば、「発売日の段階ではメニューや看板などを視覚的に認識し、日本語の声で翻訳してくれる機能が使えるが、皆さんが期待されている会話をライブで翻訳する機能は、来月(6月)に提供する予定で、20カ国語に対応できる」とのこと。

さらに、コミュニケーションアプリのLINEとの連携も、今後できるようになる予定だという。

左からEssilorLuxotticaのオリヴィエ・シュパンSenior Vice President SEAK & Japan。EssilorLuxotticaのChief Design Officerマッテオ・バティストン氏、Meta日本法人Facebook Japan代表取締役の味澤将宏氏

Ray-Ban Meta (Gen 2)は、サングラスおよびオプティカルのモデルを用意。サングラスモデルとしてはWayfarer、Skyler、Headlinerの3デザインを展開。幅広いカラーのレンズが選べ、サングラスレンズ、クリアレンズ、偏光レンズ、Transitions Gen S調光レンズなども選べる。

また、度付きレンズ対応のオプティカルモデル、Ray-Ban Meta Blayzer Optics、および、Ray-Ban Meta Scriber Opticsも展開する。

これらのOpticsフレームは、一日中快適に着用できるように、軽量かつスリムな設計になっているほか、交換可能なノーズパッドや調整可能なテンプルチップなど、カスタマイズ性も高めた。

さらに、可動域が10度拡張されたヒンジ構造や、ワンタッチでMeta AIを起動できる専用アクションボタンを搭載。機能へのアクセスやコンテンツ撮影を容易にしている。

ワンタッチでMeta AIを起動できる専用アクションボタンを搭載

ツルの部分にオープンイヤースピーカーを搭載

Oakley Meta

Oakley Metaからは、HSTN(ハウストン)およびVanguardの2モデルをラインナップ。Meta HSTNは、大胆なデザインと先進技術を融合し、1,200万画素カメラとオープンイヤースピーカーをフレームに内蔵。IPX4の防水性能を備え、スポーツでも使用可能。モデルによっては、コントラストを向上させるPRIZMレンズを搭載する。

Oakley Meta HSTN

Oakley Meta Vanguardは、動きや持久性を重視した設計で、リアルタイムデータの活用を通じてパフォーマンス向上をサポート。122度の視野角を持つ1,200万画素カメラや、風切り音を低減する機能を備えた高音量のオープンイヤースピーカーを搭載。

Oakley Meta Vanguard

ランニングやサイクリングなどのトレーニング中でも集中を維持しやすい設計で、IP67の防塵・防水性能により、過酷な環境下での使用にも対応。

いずれのモデルも、多様なカラーバリエーションとレンズの組み合わせにより、幅広いカスタマイズが可能。

競合製品の登場は良いこと

オリヴィエ・シュパン氏

EssilorLuxottica 東南アジア・韓国および日本統括 シニア バイス プレジデントのオリヴィエ・シュパン氏は、「日本は当社にとって最も重要な市場の一つであると同時に、日常生活を豊かにする革新的な技術の受容性が高いことで知られています。AIスマートグラスという新しいカテゴリを、皆さんに日本中の皆さんに手に取っていただき、新しいパーソナルフロンティアを体験して欲しい」とコメント。

マッテオ・バティストン氏

EssilorLuxotticaのチーフ デザイン オフィサーであるマッテオ・バティストン氏は、「日本語に“間”という言葉があるが、今回の製品と日本文化には非常に近いものがある。間は“スペース”や“空間”などを意味するが、単にモノとモノの間だけではなく、音と音の合間もあるし、自分と世界がどうインタラクションするかというのも“間”に含まれている。そして、その間は、テクノロジーで変化していくもの。そのテクノロジーと、一緒に暮らす、日常に溶け込むものとして開発した」と、製品に込めた想いを語った。

Meta日本法人Facebook Japan代表取締役の味澤将宏氏は、競合他社からも様々な製品が登場している事について、「スマートグラスは新しいカテゴリなので、認知され、広がるためにも競合製品の登場は良いことだと考えている」と語る。

その上で、「我々の優位性が3つある」と説明。1つはMeta AI。マルチモーダルで、見たものに対して認識・理解が優れており、文字、音声だけでなく、ビジュアルも同時に処理でき、多彩なタスクがこなせること。2つ目は、世界で最も大きいFacebook、Instagramなどを展開し、これらとシームレスに連携し、色んな機能をスマートグラスから使えること。

最後の3つ目については、「こうした優れた機能を、レイバンやオークリーの優れたデザインと機能で身につけられることも強みとなる」とした。

さらに、ハイスピードで新たなAIモデルも開発しているとのことで、「数カ月すると、AIグラスの機能も、より多くの事ができるようになる」と、見通しを語る。そして「コミュニティの支援もしていきたい」とし、視覚障害のある人に、自立歩行を支援するツールとしてスマートグラスを使うといったアイデアも語った