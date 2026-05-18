県内は18日も広く晴れて、青空が広がりました。大館市のフジ園では、大雪を乗り越えたフジの花が見頃を迎えていて、訪れた人たちを楽しませています。田植えシーズン、真っ盛りの大館市山田地区にあるフジ園「十ノ瀬藤の郷」です。かつてはホップ畑だった20アールほどの土地に、約80本のフジの木が植えられています。定番の紫はもちろん、中にはピンクや白の花も。30年ほど前に植え始められ、毎年多くの人が訪れます。