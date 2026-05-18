全国で林野火災が相次ぐ中、秋田市河辺の山林でも林野火災が発生しました。通報から6時間ほどが経った今も消防などが消火活動に当たっています。けが人の情報はありません。山の間から立ち上る、白い煙。画面左に見えるのは国道13号です。18日、秋田市河辺和田で林野火災が発生しました。田村アナウンサー「交通量の多い国道13号です。この国道13号から分かれている出羽グリーンロード。火事の現場のかなり手前