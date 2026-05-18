全国で林野火災が相次ぐ中、秋田市河辺の山林でも林野火災が発生しました。



通報から6時間ほどが経った今も消防などが消火活動に当たっています。



けが人の情報はありません。



山の間から立ち上る、白い煙。



画面左に見えるのは国道13号です。



18日、秋田市河辺和田で林野火災が発生しました。



田村アナウンサー

「交通量の多い国道13号です。この国道13号から分かれている出羽グリーンロード。火事の現場のかなり手前で交通規制が行われています。通行止めになっています」





警察と消防によりますと18日午後0時20分ごろ「秋田市河辺和田で下草などが燃えている」と、近くで伐採作業をしていた人から消防に通報がありました。この火事の影響で現場に通じる、広域農道＝通称「出羽グリーンロード」は午後1時から通行止めに。火災があったのは、ここから約1キロ離れた山林の一帯で、周辺に住宅はないエリアです。「あの鉄塔の下あたりだからよ」田村アナウンサー「空中用の消化バケツをつり下げたヘリコプターがまた火災現場にやってきました。何往復もしています」ヘリコプターを使った消火活動も行われました。降水量が少ないなどの条件で市町村単位で発表されている「林野火災警報」と「注意報」。秋田市では15日金曜日から林野火災注意報が継続している中での火災発生です。現在も消防の活動は続いていますがけが人の情報はありません。♢♢♢♢♢また、県内では18日午前9時ごろ、大館市比内町八木橋のスギ林でも火災が発生しました。チェーンソーでスギを切っている最中に、木くずなどから発火して周りの枯れ草などに燃え移ったということです。約2時間後に鎮火し、けがをした人はいませんでした。※5月18日午後6時15分のABS news every.でお伝えします