◇セ・リーグ阪神3─1広島（2026年5月16日甲子園）“定位置”に戻った阪神・中野が足で魅せた。最大の見せ場は初回。無死二塁から四球で出塁すると、高い集中力で次の塁を狙った。続く森下が中飛を放つとタッチアップ。三進した二走・高寺の動きを見て自身も二塁に到達した。さらに1死一、三塁では大山の浅い左飛で生還。本塁へヘッドスライディングし貴重な2点目を奪った。「隙があれば次の塁を狙うという姿勢は常に持