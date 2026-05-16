MLB公式Xが3ショット投稿米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は15日（日本時間16日）、本拠地カブス戦に「2番・一塁」で先発出場した。4打数1安打でチームは5-10で敗れた。試合前にはカブスの鈴木誠也外野手、今永昇太投手と交流。3ショットにファンの視線が集まった。試合前、村上は鈴木、今永と交流し、記念撮影に納まった。MLB公式Xが「ライバルリー・ウィーク対戦のカブス―ホワイトソックス戦を前に、セイヤ