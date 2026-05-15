きょう15日も暑かった熊本県内。山鹿市鹿北町で最高気温が2日連続、全国1位となったほか、熊本市など6つの地点で真夏日となりました。■日傘を差す男性「暑い～暑い いやになる」■女性「温度差が激しいので中と外エアコンが効いているのと外は、きのうからクラクラするので気をつけないとな･･･と思っている」 30.8度と、2日連続の真夏日となった熊本市。■永島由菜キャスターリポート「午後1時半の熊本市