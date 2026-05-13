タイヤが路面と会話する！？住友ゴム工業（ダンロップ）は2026年5月27日から29日にパシフィコ横浜（横浜市西区）、同年6月17日から19日にAichi Sky Expo（愛知県常滑市）で開催される「人とくるまのテクノロジー展2026」にブース出展すると発表しました。ダンロップブースでは、センサーを使用せずにタイヤや路面状態を検知できる技術「SENSING CORE（センシングコア）」が紹介されます。【画像】二子玉川で行われたダンロップ