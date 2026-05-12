この春から初夏にかけて、人気ヘアケアブランド「つるりんちょ。」による期間限定イベント「つるりんちょ。の湯」が東京の銭湯で開催されています。感度の高い銭湯ファンから支持を集める3施設での開催です。"プロ仕様"のホームケアを銭湯で体験期間は下記の通り。5月11日から5月18日：改良湯（渋谷区東2-19-9）5月22日から5月29日：ひだまりの泉 萩の湯（台東区根岸2-13-13）6月6日から6月14日：たからゆ（中野区若宮1−49−1）そ