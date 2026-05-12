人気ヘアケアブランド「つるりんちょ。」が有名銭湯とコラボ。 ″プロ仕様″のホームケアを銭湯で体験できるよ。

この春から初夏にかけて、人気ヘアケアブランド「つるりんちょ。」による期間限定イベント「つるりんちょ。の湯」が東京の銭湯で開催されています。

感度の高い銭湯ファンから支持を集める3施設での開催です。

"プロ仕様"のホームケアを銭湯で体験

期間は下記の通り。

5月11日から5月18日：改良湯（渋谷区東2-19-9）5月22日から5月29日：ひだまりの泉 萩の湯（台東区根岸2-13-13）6月6日から6月14日：たからゆ（中野区若宮1−49−1）そのほか順次詳細公開予定

今回のコラボでは、サロン品質のヘアケアを"銭湯で気軽に体験できる"特別企画として展開します。

お風呂好きはもちろん、美髪を目指す人にも見逃せない内容となっています。

「つるりんちょ。」は、"プロの現場で使われること"を前提に設計されたホームケアブランド。

毎日の「シャンプー → トリートメント」というシンプルな工程でも、正しく使うことで髪の仕上がりが変わる。そんな"美容師の技術発想"を、自宅でも再現できるように作られています。

今回の銭湯コラボでは、美髪専門の美容師がサロンで行っている「プロの使い方」を、誰でも実際に体験できます。

さらに、洗い流さないトリートメント「いるかのせなか。」を含む4シリーズも自由に試せるため、自分好みの質感を探しながら楽しめます。

組み合わせによって、理想の仕上がりを体感できるのも魅力です。

また、イベント期間中は、浴槽のひとつが特別仕様の「つるりんちょ。の湯」に。

美髪の視点から開発された入浴料を使用し、「美のミネラル」と呼ばれるケイ素と水素のきめ細かな泡が、初夏の疲れた身体をやさしく包み込みます。

髪だけでなく、肌にも嬉しい設計となっていて、いつもの銭湯時間がちょっと特別な美容時間へと変わります。

浴槽に髪をつける行為は、公共浴場のため控えるよう案内されています。

来場者全員にプレゼントも

イベント期間中の来場者には、「つるりんちょ。の素」施設限定ステッカーをプレゼント。

さらに、つるりんちょ。シャンプー＆トリートメントサシェ、各施設限定デザインのステッカーも用意されています。

施設ごとに異なるステッカーは、思わず集めたくなる特別仕様。

銭湯めぐりの楽しみが、さらに広がりそうです。

デジタルスタンプラリーも開催

今回のイベントでは、東京5施設を対象にしたデジタルスタンプラリーも実施されます。

受付に設置された「スタンプスポット」をスマートフォンでタッチすることで、自動的に来場施設がカウントされます。

3施設達成と5施設達成のそれぞれのタイミングで、ヘアケアがもっと楽しくなる特別プレゼントが用意されているとのこと。

"銭湯時間"と"おうちケア"をつなぐ、新しい楽しみ方として注目を集めそうです。

（東京バーゲンマニア編集部）