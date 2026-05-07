●あす8日(金)の午前中はにわか雨の可能性。午後は青空が復活●週末からしばらく安定した空模様。「夏日」続出で暑さはさらにレベルアップ●夏本番を前に、一度エアコンの動作確認を＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう7日(木)も県内は晴れのエリアに覆われていますが、朝鮮半島付には少々まとまりのある雲が控えています。 この雲が今夜から県内に流れ込む予想です。あす8日(金)の午前中は雲に厚みが増し、僅かではあります