（台北中央社）6日の台湾株式市場は、主要株式指数の加権指数の終値が前営業日比369.56ポイント（0.91％）高の4万1138.85となり、史上最高値を更新した。売買代金も1兆4491億4800万台湾元（約7兆2000億円）と過去最高を記録した。一時、4万1575.84ポイントまで上昇し、取引時間中の最高値も更新した。主力株の上昇が相場をけん引した。台達電（デルタ電子）は2.08％高、鴻海（ホンハイ）精密工業は5.22％高、聯発科技（メディアテ