ケースに並ぶケーキから焼き菓子・アイス・冷凍食品までさまざまなスイーツがそろう【シャトレーゼ】。豊富なラインアップのなかでも、お茶請けにぴったりなのが「和菓子」です。今回は、素材にこだわった和菓子をピックアップしてご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。 季節限定の和菓子 インスタグラマーの@masaki_19740913さんが「よもぎのほろ苦さにあんこがあいます」とおすす