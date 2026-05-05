（荒川記者）「萩城下町に奇兵隊の行列が現れました。まるで高杉晋作の世界にタイムスリップしたかのようです。」黒い制服を身にまとい、列をそろえて城下町を歩くのは奇兵隊に扮した一行です。この「奇兵隊パレード」は、ゴールデンウィークに萩市を訪れる観光客をもてなそうと市や全国晋作会連合会などが毎年、行っているものです。ことしは、市の内外から20人の奇兵隊員が参加しました。パレードでは、