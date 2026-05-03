七葉が運営するグローバルカフェブランド「nana’s green tea」は4月21日、初夏のシーズンメニューとして「honey & lemon」をテーマにしたパフェとドリンクを販売します。■自家製はちみつレモンをベースとしたパフェとドリンク両商品は、瀬戸内産レモンと国産百花はちみつを使用した自家製はちみつレモンがベース。アクセントとして、柑橘「しらぬい（不知火）」と屋久島産オーガニック和紅茶を使ったゼリーを加えていま